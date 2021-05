Dzień Matki MEMY. Obraz matki oczami internatów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Memy na 26 maja

Dzień Matki w Polsce wypada 26 maja, na świecie natomiast data tego obchodów tego święta zależy od kraju. Termin, który cieszy się największą popularnością to druga niedziela maja. Wówczas Dzień Matki celebrują takie kraje jak na przykład:

26 maja w Polsce to święto wszystkich matek. Tego dnia pamiętamy o życzeniach, kwiatach i wspólnie spędzonym czasie. Najmłodsze pociechy robią laurki, trochę starsze dzieci tworzą prezenty na własną rękę, a internauci Dzień Matki postrzegają na swój sposób tworząc memy. Zobacz najlepsze z nich w galerii.

Dzień Matki 2019. Najlepsze życzenia dla wszystkich mam

Pamiętajmy, że macierzyństwo to trud wychowania, a także ogrom miłości. Warto zadbać o to, by tego dnia sprawić radość mamom, a pamięć i wdzięczność nie była pielęgnowana jedynie od święta.