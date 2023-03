Dzień Mężczyzn 10 marca MEMY. Panie, nie zapominajcie o facetach! Kiedy jest dzień mężczyzn a kiedy dzień chłopaka?

Dzień Mężczyzn 10.3.2023

Dzień Mężczyzn MEMY

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn (IMD) na świecie obchodzony jest oficjalnie 19 listopada, natomiast w krajach byłego Związku Radzieckiego zwyczajowo Dzień Mężczyzn jest obchodzony 23 lutego.

No to świętujmy! Żeby panie nie zapomniały, a panowie nie popadli w pychę, prezentujemy garść okolicznościowych memów. Do śmiechu i do refleksji.