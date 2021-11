Dzień Otwarty Murapol w 13 miastach - Mieszkaniowe Black Weeks

- Ogólnopolski Dzień Otwarty Murapol to wydarzenie, wieńczące Mieszkaniowe Black Weeks, które trwają już tylko do końca listopada. To świetna okazja, aby porozmawiać z doradcą i dowiedzieć się więcej o promocji. Warto wcześniej przygotować się do spotkania i zamówić listę mieszkań objętych ofertą na naszej stronie internetowej – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. – Mamy też wyjątkową wiadomość dla odwiedzających nasze biura w Warszawie i Łodzi. W tym dniu odwiedzi je nasz Ambasador Andrzej Bargiel. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o jego wyprawach czy najbliższych planach. Oczywiście nie zabraknie też szansy na pamiątkowe zdjęcia i chwili na autografy – dodaje Łukasz Tekieli.