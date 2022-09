Dzień Programisty 2022. Zobacz najśmieszniejsze memy z geekami komputerowymi! Informatycy nie obrażajcie się. To z przymrużeniem oka

Dzień Programisty 2022. 13 września

256 - magiczna cyfra dla programistów

Podobno prawdziwy informatyk, to osoba, która rozwiąże problem, o którego istnieniu nie wiesz, w sposób, którego i tak nie zrozumiesz.

Nie bez powodu Święto Programistów inicjowane jest w 256 dniu roku. 256 to 2^8, co oznacza liczbę wszystkich możliwych wartości jednego bajta, w 8-bitowej postaci.

Informatyk i programista to nie to samo!

Dla większości osób informatyk i programista to synonimy. Tymczasem to dwa różne zawody, które łączy jedno - praca przy komputerze. Informatykiem jest osoba, która prowadzi badania naukowe z informatyki, potrafi skonfigurować sieć domową, jest testerem, administratorem bazy danych. Programista natomiast pisze programy komputerowe w języku programowania. Żeby to robić, musi mieć wiedzę informatyczną, więc można powiedzieć, że każdy programista jest informatykiem, ale nie każdy informatyk programistą.