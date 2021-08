Dzień Rzemiosła w skansenie w Chorzowie. Będzie można spróbować swoich sił w kowalstwie, garncarstwie i poznać tajniki mieszania ziół

Tour de Pologne: W Bielsku-Białej Michałowi Kwiatkowskiemu zabrakło perfekcyjnych nóg ZDJĘCIA

Nikias Arndt z grupy DSM wygrał piąty etap 78. Tour de Pologne z Chochołowa do Bielska-Białej. Michał Kwiatkowski na finiszu był jedenasty. - Zabrakło perfekcyjnych nóg, żeby to wykończyć , bo byłem znów na idealnej pozycji, by finiszować - ocenił „Kwiato”. Zobaczie zdjęcia z 5. etapu TdP do Bielska-Białej.