Dzień second-handów 17 sierpnia. W lumpeksach ubierają się celebryci i gwiazdy. Tu można znaleźć prawdziwie perełki Olga Krzyżyk

Lumpeksy, szmateksy, ciucholandy, second-handy. Sklepy z używaną odzieżą zyskują coraz większą popularnością. Chodzenie do lumpeksów to nie żaden wstyd. Wiele osób wybiera ubrania z second-handów, by nadać swojej stylizacji własnego charakteru, który trudniej znaleźć w sieciówkach. Niektóre gwizdy również przyznają się do kupowania ubrań w szmateksach. A jakie ubrania znajdziemy w ciucholandach? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.