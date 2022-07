Dzień Śląskiej Flagi. Co znaczą i skąd pochodzą symbole naszego regionu?

Dalej historyk przypomina, że przemysł Polski w okresie międzywojennym w dużej mierze opierał się na Śląsku i przywołuje przykłady z Chorzowa - zakładów koksochemicznych w Wielkich Hajdukach i zakładów azotowych z Chorzowa Starego, które miały wielkie znaczenie dla swoich branż w skali kraju.

- Skala dochodów była ogromna. Moim zdaniem autonomia nie była próbą zasygnalizowania odrębności, a zarządzania prawnego tym województwem - przekonuje Jacek Kurek. - Śląska autonomia, flaga i tradycja przez swoją odrębność, przez to, że historia toczyła się inaczej niż w pozostałych częściach Polski czy Niemiec, jest potencjałem. Dla mnie Śląsk to przede wszystkim gościnność i otwartość, to korzystanie z tego, że byli tu ludzie różnych wyznań, języków i wszyscy się tu pomieścili. Powinniśmy traktować to jako odważną deklarację tożsamości Śląska wpisanej w tożsamość Polski, Niemiec i środkowej Europy. Dobrze byłoby zjednoczyć się pod śląską flagą właśnie w takim wielowymiarowym widzeniu siebie jako mieszkańca Śląska i Polski - dodaje.