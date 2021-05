Dzień Zwycięstwa 8 maja: kiedy zakończyła się II wojna światowa? Niemcy kapitulowały kilka razy, a kapitulacja Niemiec nie zakończyła wojny

Odpowiedź nie jest prosta. III Rzesza skapitulowała dwukrotnie! Nie licząc poddawania się niemieckich wojsk we Włoszech i na froncie zachodnim. Pierwszy akt kapitulacji podpisano 7 maja 1945 w Reims, gdzie mieściła się kwatera generała Dwighta Eisenhowera, dowódcy wojsk alianckich na froncie zachodnim. Wywołało to wściekłość Stalina. Generała Susłoparowa, który złożył podpis jako przedstawiciel sowiecki, chciał nawet surowo za to ukarać. Prezydent USA Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zgodzili się więc, by ceremonię powtórzyć. Miało to miejsce w Berlinie 8 maja tuż przed północą. W Moskwie był już 9 maja i stąd wzięła się data Dnia Zwycięstwa, obchodzonego po dziś dzień w Rosji. Niemieckie garnizony okupacyjne składały broń przez kilka tygodni. Dopiero w lipcu i sierpniu 2 zbiegłe U-Booty opuściły bandery aż w dalekiej Argentynie. A we wrześniu 1945 poddała się załoga niemieckiej tajnej stacji meteorologicznej w Arktyce.

Zobacz archiwalne zdjęcia: