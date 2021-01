Dziennikarz Paweł Gąsiorski stanął przed sądem za zniesławienie gminy Rędziny. W sprawę zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Kierowca firmy Bodzio przejechał psa w Zawadce. Dostał 4 lata i 3 miesiące więzienia. Sąd Okręgowy w Częstochowie podniósł karę

Rafał B., mężczyzna, który w bestialski sposób przejechał psa pod Zawierciem, a całe zdarzenie nagrał i umieścił w sieci został skazany prawomocnie na 4 lata i 3 miesiące więzienia przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. To wyższy wyrok dla sprawcy od poprzedniego. Wcześniej Sąd Rejonowy w Myszkowie uznał go za winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na 2 lata więzienia, 15-letni zakaz posiadania zwierząt oraz nakazał wpłacenie nawiązki oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11 tysięcy złotych na rzecz fundacji Oleśnickie Bidy, a także pokrycie kosztów sądowych w kwocie ok. 22 tysięcy złotych. Wydany wyrok jest trzecim orzeczeniem w tej sprawie, za pierwszym razem w trybie nakazowym mężczyzna nie został skazany na pozbawienie wolności, co wywołało protesty organizacji zajmujących się prawami zwierząt.