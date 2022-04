Dziś, 4 kwietnia, obchodzimy dzień zwierząt bezdomnych. Te piękne psy i koty ze schroniska w Bytomiu tylko czekają na nowy dom. Zobacz

Małe i duże, młodsze i starsze, suczki i samce, krótkowłose i długowłose, spokojne i pełne energii, miłośnicy biegania i powolnych spacerów, grzeczne i czasem krnąbrne, ułożone i do wychowania, fani ganiania za piłką i wylegiwania się na kolanach… To właśnie takie zwierzaki czekają na nowe domy.

Adopcja zwierzęcia nie jest decyzją łatwą. Z pozoru wydaje się to mało skomplikowane– przychodzimy, wybieramy, podpisujemy umowę i wychodzimy. Są jednak pewne kwestie, które powinno się wziąć pod uwagę przed adopcją. Bywa, że ludzie w ogóle nie są świadomi trudności, które mogą wyniknąć podczas opieki nad psem czy kotem. Najważniejszy jest czas, który trzeba poświęcić pupilowi. Musisz być przygotowany na to, że pupil, który nie ma możliwości wykorzystania swojej energii w odpowiedni sposób, może zacząć dawać jej upust w sposób który ci się nie spodoba. Przygarniając zwierzę musisz też być przygotowany na koszty. Żywienie zwierzęcia oraz jego leczenie a także wyposażenie może nadszarpnąć domowy budżet. Kolejną rzeczą jest okres urlopowy i świąteczny, który będzie wymagał od nas zorganizowania opieki dla naszych czworonogów. Adoptując psa lub kota zobowiązujemy się do zadbania również o jego samopoczucie oraz nadrobienie pewnych zaległości przez które zwierzę nie radzi sobie w codziennym życiu.