Dziś częściowe zaćmienie Słońca. Pamiętacie zaćmienie sprzed 23 lat? Powspominajcie razem z nami i zajrzyjcie do naszej GALERII! Szymon Karpe Karina Trojok

Dziś na katowickim rynku mieszkańcy przystawali, żeby zobaczyć i uwiecznić na zdjęciu częściowe zaćmienie Słońca. W całym XXI wieku Polacy będą mogli je zobaczyć jedynie 40 razy. Jeszcze rzadszym zjawiskiem jest głębokie zaćmienie częściowe Słońca, które mogliśmy zobaczyć w 1999 roku. Kto z Was pamięta to wyjątkowe zjawisko? Fotoreporterzy Dziennika Zachodniego zapraszają do wspomnień! Koniecznie zajrzyjcie do naszej GALERII.