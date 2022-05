Dziś finał Fortuna Pucharu Polski. Raków i Lech zagrają o wielkie pieniądze Zdjęcia z treningu w Warszawie

Dwanaście klubów ma na koncie cie co najmniej dwa triumfy w Pucharze Polski (rekord należy do Legii Warszawa - 19 wygranych). W poniedziałek do tego grona dołączyć może Raków Częstochowa. Broniąca trofeum ekipa Marka Papszuna zmierzy się w stolicy z Lechem Poznań, który ma szansę na szóste zwycięstwo w tych rozgrywkach, które pozwoliłoby Kolejorzowi na wyrównanie dorobku zajmującego drugie miejsce w tabeli wszech czasów Górnika Zabrze.

Finał Fortuna Pucharu Polski będzie kolejną odsłoną walki między Rakowem i Lechem. Częstochowianie na cztery mecze przed końcem rozgrywek PKO Ekstraklasy zajmują pozycję liderów, ale wyprzedzają poznaniaków tylko lepszym bilansem bezpośrednich meczów (2:2 i 1:0). Oba zespoły mają więc realną szansę na dublet.

Dla Rakowa to trzeci finał w historii. Pierwszy, w 1967 roku, zakończył się porażką 0:2 po dogrywce z Wisłą Kraków. Przed rokiem w dramatycznym spotkaniu na stadionie w Lublinie świętujący 100-lecie klubu (co ciekawe, taki sam jubileusz obchodzi obecnie Lech) częstochowianie pokonali Arkę Gdynia 2:1, a mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg. Rywale prowadzili od 57. minuty po golu Mateusza Żebrowskiego, ale piłkarze Papszuna przechylili szalę na swoją korzyść w samej końcówce spotkania zdobywając dwie bezcenne bramki.