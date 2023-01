Dziś Międzynarodowy Dzień Puzzli. Oto 9 elementów z ich układanki. Wiedzieliście o tym?

W Europie dzień ten raczej się nie przyjął tak jak walentynki czy black Friday, ale bywa okazją do wspólnego układania obrazów i wyjścia z układankami poza próg mieszkania. Puzzle to taka aktywność, którą z powodzeniem uprawiać można w pojedynkę, w parze czy w kilkuosobowym zespole. Uczą cierpliwości, wymagają koncentracji i zwracania na detale. Ich układanie to świetny trening dla umysłu w każdym wieku i na każdym etapie zaawansowania.

Dopasowywanie do siebie małych elementów większej całości to zabawa, która liczy sobie 260 lat. Podobno pierwsze puzzle stworzył w 1763 roku angielski grawer i kartograf, by ułatwić uczniom naukę geografii. Wykonaną w drewnie mapę świata pociął na mniejsze elementy, które stanowiły ówczesne państwa. Zadaniem uczniów było dopasowanie ich do siebie. Szybko się okazało, że pomysł ten można wykorzystać na różnych polach, a przyjemność z zabawy jaką daje układanka czerpać mogą także dorośli.