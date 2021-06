"Dziś musi być drużyno zwycięstwo". Do boju Polacy! Posłuchajcie utworu "Jesteśmy z Wami". Autorem słów jest Marek Fibic z Pszowa Arek Biernat

Siła, odwaga, waleczność i męstwo. Dziś musi być drużyno zwycięstwo. Zaś nasze barwy biało-czerwone niech pozostaną niezwyciężone. Bądźcie dziś wielcy, niepokonani. Polska do boju, jesteśmy z wami - słychać w refrenie utworu "Jesteśmy z wami". Niech on poniesie naszych piłkarzy do zwycięstwa. Autorem słów jest Marek Fibic z Pszowa, a muzykę skomponował Dawid Klimanek z Lysek. Posłuchajcie przed meczem Polski ze Słowacją na EURO 2020. Polacy, trzymamy kciuki!