Dziś na Śląsku upał, burze z gradem i możliwe trąby powietrzne! Ostrzeżenie IMiGW dla woj. śląskiego na piątek 9.07.2021

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia? Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Burza we Wrocławiu. Intensywne opady i wyładowania atmosfery...

9 lipca można się spodziewać burz z ulewnymi opadami deszczu (od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy) i porywami wiatru lokalnie nawet do 100 kilometrów na godzinę.

IMiGW ostrzega też przed upałami. Na termometrach od 23 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C.