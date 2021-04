Dziś nie trzeba pościć. Jest dyspensa z okazji uroczystości św. Wojciecha

Kim był św. Wojciech?

Święty Wojciech to jeden z trzech głównych patronów Polski. Jesienią 996 przybył do Polski. Stąd, za radą Bolesława Chrobrego wyruszył w celach misyjnych do Prusów. Legenda głosi, że podczas podróży w marcu 997 roku zatrzymał się pod Trzemesznem i strudzony napił się wody ze źródła, zaś w miejscu tym woda na wieki nabrała cudownej mocy uzdrawiania. Miejsce to, gdy ostatnimi laty postępująca urbanizacja wymusiła wytyczenie ulicy, nazwano Źródełko.