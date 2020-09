Dziś rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Innego niż poprzednie. W szkołach obowiązują nowe zasady. Kilka placówek zacznie od lekcji online

Karolina Misztal

We wtorek, 1 września, ponad 500 tys. uczniów w woj. śląskim wróci do szkół. Będzie to jednak szczególny rok szkolny. Uroczyste akademie i apele zostaną zastąpione spotkaniami w salach z wychowawcami klas. W placówkach bowiem obowiązują nowe zasady. Uczniowie odtąd muszą przed wejściem do szkół dezynfekować ręce, nie wolno im gromadzić się na przerwach, a lekcje w większości prowadzone są w jednej sali dla jednej klasy.