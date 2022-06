Dziś rozpoczyna się festiwal polskiej piosenki w Opolu. Na scenie amfiteatru plejada gwiazd. Co wieczór, od piątku do poniedziałku

Festiwal w Opolu

Dla jednych to targowisko próżności, a dla drugich święto rodzimej twórczości. Jedno jest pewne: w piątek 17 czerwca, Opole znów przypomni, do kogo należy miano stolicy polskiej piosenki, a w tamtejszym amfiteatrze zaroi się od gwiazd zarówno największego formatu, jak i tych, którzy dopiero postawili swoje pierwsze kroki w polskim show-biznesie.

Tegoroczna, 59. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu potrwa do 20 czerwca i wypełniona będzie różnorodnymi wydarzeniami.

Od tradycyjnych konkursów (Debiuty i Premiery) po jubileusze (m.in. Justyny Steczkowskiej) po Scenę Alternatywną i organizowany po raz pierwszy koncert artystów grających muzykę folkową.

To będą cztery dni wypełnione muzyką, którą szczęśliwi posiadacze biletów do opolskiego amfiteatru będą mogli usłyszeć na żywo, a pozostali za pośrednictwem transmisji, którą każdego dnia przeprowadzi TVP.