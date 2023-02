Dzisiaj "śledzik". Zobaczcie TOP 10 przepisów na śledzie. Przydadzą się nie tylko na koniec karnawału. Sprawdźcie! Barbara Romańczuk

Śledzie w rozmaitych odsłonach to najszybszy i najprostszy sposób na postny posiłek. Nawet osoba, która nie zna się specjalnie na gotowaniu, będzie w stanie przygotować śledzie bez trudu, w dodatku na kilka różnych sposobów. Zaletą śledzi jest możliwość łączenia ich z rozmaitymi składnikami, przez co każdy powinien być w stanie wybrać swoją ulubioną odsłonę. Przygotowaliśmy dla was TOP 10 przepisów, ze strony Kwestia Smaku, które zaskoczą waszą rodzinę. Sprawdźcie i zaplanujcie swój postny posiłek!