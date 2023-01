„Dziwię się w Tatrach, gdy widzę ludzi ubranych w strój spacerowicza". Rozmowa z himalaistą Januszem Gołąbem

Rozmawiamy przy okazji „Bezpieczeństwa na Szczycie” w Katowicach. Spotykają się tutaj dzieci, młodzież oraz profesjonaliści. Mówił pan o tym, co warto zabrać ze sobą. Czym różni się plecak dźwigany przez turystę w Beskidach lub Tatrach od tego, który wnosi się na najwyższe góry świata?

W tym podstawowym wyposażeniu te plecaki są dokładnie takie same. Oczywiście w tak skomplikowanych górach, jak Himalaje dochodzą również inne (bardziej specjalistyczne) rzeczy.

W Internecie krąży mem – mówi o tym, że jako dzieci myśleliśmy o scyzoryku jako najbardziej wielofunkcyjnym narzędziu. Gdy dorastamy, dowiadujemy się, że najbardziej wielofunkcyjne są chusteczki dla dzieci. Są takie rzeczy, które, choć niepozorne, są niezastąpione?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że jadąc zimą w najwyższe góry, trzeba wiele dni spędzić w bazie. To nie jest tak, że cały czas się wspinamy. Tak było, jak byliśmy np. na K2. Co do uniwersalnych (prawie niezastąpionych) rzeczy – są nimi chusteczki dla niemowląt. One potrafią też zamarznąć. Żeby skorzystać z nich rano i zachować konieczną higienę, trzeba je mieć w nogach w śpiworze. Gdy wstajemy w namiocie jest -28 lub mniej stopni Celsjusza.