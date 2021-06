Dzwoni do ciebie numer 221655155? Odbierz. To pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Ruszyła akcja zachęcania do szczepień na covid

Dzwoni numer 221655155? To Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozpoczyna się kolejna akcja Ministerstwa Zdrowia związana z Narodowym Programem Szczepień. Do tej pory w Polsce szczepienia przyjęło ponad 28 mln 350 tys. osób, z czego ok. 11 mln 705 tys. przyjęło drugą dawkę i jest w pełni zaszczepione. Szczepionek nie brakuje, punkty szczepień mają ich mnóstwo. Jest za to coraz mniej zainteresowanych szczepieniami.

W związku z tym Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło akcję telefoniczną. Konsultanci NFZ korzystać będą z numeru 221655155.

- Dziś rozpoczyna się akcja telefonowania konsultantów infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia do osób, które się nie zaszczepiły. To będzie milion połączeń podczas których będzie można umówić się na szczepienie - mówił kilka dni temu Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Jeśli jeszcze się nie zaszczepiłeś, to możesz oczekiwać takiego połączenia. Telefon 221655155 może dzwonić do ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21. Konsultant nie będzie zmuszał cię do szczepienia. Poinformuje o tym, że jesteś uprawniony do szczepienia. Jeśli będziesz zainteresowany wspólnie ustalicie termin i miejsce szczepienia na koronawirusa.