EC Szombierki uratowana? Grupa Arche przedstawiła plany związane z rewitalizacją obiektu. Konkretów brak

Elektrociepłowania Szombierki w końcu na dobrym kursie? „Industrialna katedra” zyskała kolejną szansę na rewitalizację. Nie powstanie tu jednak ani Śląskie Centrum Nauki, ani muzyczny Disneyland. Plany nowego inwestora są skromniejsze, a przez to bardziej realne. Grupa Arche, która podpisała już z dotychczasowym właścicielem obiektu, czyli spółką Rezonator, przedwstępną umowę na zakup EC Szombierki. Po wyremontowaniu obiektu chciałaby utworzyć tutaj stworzyć przestrzeń łączącą funkcje edukacyjne, kulturalne, hotelowe i gastronomiczne.

Jak zapewnia Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, EC Szombierki ma pozostać obiektem ogólnodostępnym, w którym każdy będzie mógł poznać historię katedry industrialu.

– To jest projekt, który będzie dojrzewał. Przestrzeń musi oddziaływać na miasto i ludzi. Teraz miejsce to stanowi wyspę, chcemy to zmienić – mówił Piotr Grochowski, główny architekt w Grupie Arche.