EC Szombierki w Bytomiu może być sprzedana w kawałkach. List do ministra Glińskiego dotyczy ratowania zabytkowej elektrociepłowni

- Nikt nie zwraca uwagi na to, że dziedzictwo kulturowe to jest marka, olbrzymi kapitał finansowy dla gmin, a także szansa, aby mogły one zaistnieć i na nowo rozkwitnąć oraz dać ludziom miejsca pracy. Uważam, że od wielu dekad podchodzimy z nieprawdopodobną nonszalancją do tego, jak traktuje się obiekty poprzemysłowe - wyjaśniał Tomasz Wagner, który jest specjalistą w zakresie projektowania architektury obiektów użyteczności publicznych i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych.