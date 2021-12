Edukacja domowa coraz popularniejsza. Rodzice zdradzają, w czym tkwi jej fenomen. Jak wygląda nauka w domu i co może dać dzieciom? Magdalena Konczal

"Edukacja tak naprawdę odbywa się ciągle. Po zajęciach Bruno idzie ze mną do ogrodu, robimy wiosenne porządki, sadzimy, plewimy, a w tym czasie syn uczy się o rozwoju roślin. Spacerujemy po okolicznych terenach i poznajemy warstwy lasu czy grzyby. Zwiedzamy Zamek w Będzinie i uczymy się o Kazimierzu Wielkim, a wieczorami obserwujemy niebo i dowiadujemy się czegoś nowego o gwiazdach i planetach" - mówi Amadeusz Kaczmarczyk

Sergiusz opracowuje projekty do przyszłej pracy, Cyryl uczy się programowania, a Patrycja chodzi na balet. Bruno sam garnie się do nauki, zachęcając do niej swojego tatę. Hania ma wreszcie więcej czasu na hobby – jazdę konną. Edukacja domowa nie jest już uważana za dziwny wymysł. Wręcz przeciwnie, w czasach pandemicznych zyskuje coraz większą popularność. Rodzice dzieci uczących się w domu wyjaśniają nam, na czym polega edukacja domowa.