Edyta Łongiewska-Wijas nie współpracuje już z z Polską 2050 Szymona Hołowni. "Chcą być kolejną spartyjniałą partią w układance"

Szczecińska radna Edyta Łongiewska-Wijas informuje, że koniec współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni to nie jej decyzja. "Czy był jakiś spór, kłótnia, rozbieżności nie do pogodzenia? Ależ nic z tych rzeczy. Działałam nadal tak, jak umówiłam się w rozmowach z Szymonem Hołownią, Hanną Gill-Piątek czy Michałem Kobosko. Zmieniły się natomiast władze regionalne Polska 2050 na Pomorzu Zachodnim. Jak się zdaje, nie są one zainteresowane tym, co zadeklarowałam liderom krajowym. Priorytetem było dla mnie tworzenie uczciwej, prawdziwie obywatelskiej alternatywy dla zepsutej polskiej polityki, tak wymiarze krajowym, jak i szczególnie – lokalnym" - tłumaczy radna cytowana przez Onet.

Pojawienie się Edyty Łongiewskiej-Wijas w partii Szymona Hołowni od początku było nietypowe, ponieważ szczecińska radna ma mocno lewicowe poglądy. Wspiera m.in. strajki kobiet i współpracuje z lewicowymi młodzieżówkami - czytamy w Onecie.

Źródło: Onet.pl