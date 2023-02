EFG Esports Forum 2023. Prelegenci przedstawili biznesową stronę esportu. Czy gry to szansa na cyfryzację Europy? OPRAC.: Adam Tobojka

Trendy, inkluzywność i cyfrowa przyszłość Europy, czyli EFG Esports Forum 2023 to tematy, które zgłębiali goście tegorocznej edycji EFG Esports Forum, międzynarodowej konferencji towarzyszącej finałom Intel Extreme Masters w Katowicach. Jej celem jest spojrzenie na esport z nieco bardziej pragmatycznej, biznesowej perspektywy. W dniach 10 – 11 lutego odbyły się prelekcje i panele dyskusyjne z gośćmi z całego świata, które po raz kolejny udowodniły, że esport to dziedzina silnie osadzona na rynku i mająca jeszcze wiele do zaoferowania.