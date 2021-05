Egzamin ósmoklasisty 2021 ANGIELSKI Odpowiedzi i arkusz CKE testu 8-klasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2021 MATEMATYKA Odpowiedzi i arkusze CKE testu 8-klasisty z matematyki

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2021 napisany i rozwiązany. Sprawdź poprawne rozwiązania testu z matematyki wraz z pytaniami otwartymi. Trzeba było zastosować twierdzenie Pitagorasa i znać wzory matematyczne na prędkość. W środę, 26 maja, punktualnie o godzinie 10.50 zakończył się test z matematyki. Dla ponad 360 tysięcy był to drugi dzień zmagań z egzaminem. Tym razem ósmoklasiści zmierzyli się z zadaniami z matematyki - dla wielu to najtrudniejszy egzamin. "Królowa nauk" to wyzwanie nawet dla uczniów o ścisłym umyśle. Łącznie uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych oraz 4 zadania otwarte. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE