Egzamin ósmoklasisty 2021 MATEMATYKA Odpowiedzi i arkusze CKE testu 8-klasisty z matematyki 26 maja 2021

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2021. W środę, 26 maja, o godzinie 9.00, ponad 360 tysięcy uczniów rozpoczęło drugi dzień zmagań z egzaminem. Tym razem ósmoklasiści zmierzyli się z zadaniami z matematyki - dla wielu to najtrudniejszy egzamin. "Królowa nauk" to wyzwanie nawet dla uczniów o ścisłym umyśle. Łącznie uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych oraz 4 zadania otwarte. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Podstawowe informacje To już drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. W środę, 26 maja, młodzież zmierzyła się z zadaniami z matematyki. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00. W województwie śląskim do egzaminu z matematyki przystąpiło około 40 tys. 690 uczniów. Egzaminy przeprowadzone zostały w 1 250 szkołach na terenie Górnego Śląska. - Na napisanie egzaminu z matematyki uczniowie mieli 100 minut. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki znalazło się 15 zadań zamkniętych, z których można było uzyskać maksymalnie 15 punktów oraz 4 zadania otwarte na maksymalnie 10 punktów.To o dwa zadania otwarte mniej niż w zeszłym roku - mówi Urszula Okrajni, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Arkusze z egzaminu z matematyki będą opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i poszczególnych Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych jeszcze tego samego dnia co egzamin, czyli 26 maja. Czy zadania były trudne? Przekonajcie się! Poniżej publikujemy w arkusze CKE wraz z propozycją odpowiedzi.

W TYM ARTYKULE OPUBLIKUJEMY ODPOWIEDZI ORAZ ROZWIĄZANIA I ARKUSZ CKE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 Z MATEMATYKI W Polsce do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 tys. 400 uczniów z prawie 12 tys. 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 mln 81 tys. arkuszy. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Od roku 2022 ósmoklasista przystąpi do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Co można zabrać ze sobą na egzamin? Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. We wtorek 25 maja odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, dzień później - 26 maja - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Ostatni dzień egzaminów to czwartek - 27 maja - i wtedy uczniowie napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty? Ze względu na to, że egzamin ósmoklasisty jest przesunięty na maj, a zwykle odbywał się w kwietniu, uczniowie poznają wyniki 2 lipca w systemie elektronicznym. Zaświadczenia z egzaminu młodzież otrzyma 9 lipca. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ósmoklasiści egzamin pisali w czerwcu. W tym roku egzamin przesunięto na maj. Oczywiście wynika to z trwające w Polsce pandemii koronawirusa.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎ Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Jak to działa? Mamy przykład ucznia, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy). Dowie się on z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Od piątku luzowanie obostrzeń