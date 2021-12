Egzotarium w Sosnowcu będzie miało sztuczne skały. Trwa też szklenie przyszłej palmiarni. Zobaczcie zdjęcia

Egzotarium w Sosnowcu: rozpoczęło się szklenie przyszłej palmiarni

Prace konstrukcyjne tego obiektu są już w 99 procentach zakończone. Dlatego wykonawca rozpoczął już szklenie nawy głównej. To będzie największa i prawdopodobnie najładniejsza część nowego egzotarium. To tu będą rosły najwyższe palmy i fikusy. W najwyższym punkcie ta, przeszklona część egzotarium, będzie miała 24 metry wysokości.

Szkło, z których wykonane panele to szkło selektywnie hartowane. Ma neutralną barwę, przepuszcza maksymalną ilość światła dziennego, a dzięki całkowitej przepuszczalności energii na poziomie 35 procent, zmniejszają potrzebę stosowania klimatyzacji w budynkach o całkowicie przeszklonej elewacji. Takie panele zapewniają utrzymanie ciepła w pomieszczeniu w chłodniejsze dni, co przyczynia się do oszczędności na ogrzewaniu.