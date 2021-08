Egzotarium w Sosnowcu z drewnianymi belkami. Budowa egzotarium idzie do przodu

To bardzo ważny element konstrukcji obiektu, bo dopiero do połączonych drewnianych i metalowych części „szkieletu” pawilonu będzie można mocować szklaną elewację nowego egzotarium. Wśród metalowych słupów pojawi się jeszcze jeden rząd słupów z drewna.

[cyt]- Belki już są dostarczane na budowę. To takie duże elementy zapakowane w czarną folię. Montaż jest planowany na poniedziałek – dziewiątego sierpnia – mówi Magdalena Tołpa, inżynier budowy firmy Maximus ZBH, generalnego wykonawcy obiektu./cyt]

Kiedy otwarcie egzotarium?

Egzotarium ma być gotowe w sierpniu przyszłego roku. Na ten czas zaplanowano pierwsze odbiory obiektu. Ma być wyjątkowym obiektem na miarę całego Zagłębia. Drugiego takiego próżno tu szukać. Można będzie go porównać do gliwickiej Palmiarni.

Inwestycja kosztuje 64 mln złotych. Z czego 10 mln złotych to dofinansowanie unijne w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny. Inwestycję wykonuje konsorcjum firm Mostostal Zabrze GPBP oraz Maximus ZBH. Część kosztów budowy pokryje też zaciągnięty przez miasto kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.