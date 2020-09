EKG 2020: Elektryczne rewolucja w branży motoryzacyjnej to kwestia kilku czy kilkudziesięciu lat?

- Samochód elektryczny jest obecnie dobrem bardo luksusowym w porównaniu do samochodów spalinowych, na które duża część społeczeństwa może sobie pozwolić. Niestety dopóki będzie on tak drogi, to nie przekonamy do niego użytkowników, nawet jeśli będzie to najpiękniejsza idea - uważa Faryś.

Piotr Myszor zauważył jednak, że podobne przewidywania co do samochodów elektrycznych pojawiają się już od kilkunastu lat, a ich ceny nadal są nieosiągalne dla większości ludzi w Polsce czy Europie. - Dla mnie wprowadzenie samochodów elektrycznych na szeroką skalę to kwestia kilkudziesięciu lat - stwierdził Soboń.

Najbliżej prawdy był najprawdopodobniej Dariusz Mikołajczak, który słusznie wskazał, że wiele krajów już legislacyjnie określiło lata, w których nastąpi całkowity zakaz rejestracji samochodów spalinowych. To już zmusza producentów, w tym Toyotę, do zmian profilu produkcji i przestawienia wajchy w kierunku napędów hybrydowych oraz elektrycznych, a co za tym idzie, do radykalnego przyspieszenia rewolucji elektrycznej.