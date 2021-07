EKG 2021. W Katowicach w MCK we wrześniu będzie 13. Europejski Kongres Gospodarczy EEC. Stacjonarnie, ale z limitami. Nowe zasady i tematy

Zarówno forma kongresu, jak i tematyka, zdeterminowana jest przez pandemię. Jeśli chodzi o formę - debaty mają odbywać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, będą paneliści i ograniczona liczba uczestników. Jeśli chodzi o tematykę - będzie mowa o odbudowie gospodarki, konsumentach po pandemii, cyfryzacji i automatyzacji, ryzyku, wynikającym z inwestycji związanych z Polskim ładem, i oczywiście - o transformacji oraz postrzeganiu Śląska i regionu.

EKG 2021 w Katowicach we wrześniu 2021 (20 -22) to ponad sto debat, kilkanaście bloków tematycznych, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki. To już 13. edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) - piszą organizatorzy.

Liczba uczestników będzie jednak ograniczona. - Kubatura obiektu pozwala na zachowanie pandemicznych norm bezpieczeństwa i duży komfort dla uczestników - mówią organizatorzy.