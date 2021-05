Ekolodzy nie zgadzają się na zmianę granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Skarżą się do Komisji Europejskiej

NOWE Rutkowski składa zawiadomienie przeciwko policjantom w sprawie Iwony Wieczorek

Na konferencji zwołanej przez Krzysztofa Rutkowskiego w sprawie Iwony Wieczorek, poinformował o złożeniu zawiadomienie przeciwko jednego z funkcjonariuszy gdańskiej policji. Jak twierdzi dopuścił się on do nakłaniania ludzi do składania fałszywych zeznań. Na konferencji doszło do spięcia z autorem książek - Januszem Szostakiem. - informuje Onet.pl