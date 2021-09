Ekologiczny plac zabaw w Parku Śląskim? Trwa głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Wśród zadań jest nowy plac zabaw

Nowy plac zabaw w Parku Śląskim

W Parku Śląskim w Chorzowie może powstać nowy plac zabaw. Inwestycja miałaby być zrealizowana w ramach trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już trwa. O tym, czy w Parku Śląskim powstanie plac zabaw zdecydują sami mieszkańcy województwa śląskiego.

Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego na zgłoszone w budżecie obywatelskim zadania trwa od 1 września do 19 września 2021 r. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa, którzy będą mieli do dyspozycji 6 głosów. Głosowanie odbywa się elektronicznie - TUTAJ. Tu znajduje się również pełna lista zadań zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa śląskiego.

Wyniki głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim poznamy do 29 września 2021 roku.

Parkowe zadanie obejmuje budowa ekologicznego placu zabaw na polanie na rogu alei Dojazdowej i Leśnej w Parku Śląskm– po przeciwnej stronie parku w porównaniu z obecnym placem zabaw. Plac zabaw ma się wyróżniać tym, że będzie... ekologiczny. Plac będzie znajdował się wśród zieleni. Nie zabraknie nowego nasadzenia roślin, w tym stworzenia z nich elementów placu zabaw jak kopułowe altany, czy tunele. Szacowany koszt inwestycji to 826 700,00 zł.