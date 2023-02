Eko-Okna kupiły akcje raciborskiego Rafako. Do producenta okien trafiło ponad 10 proc. akcji

Eko-Okna z akcjami Rafako

Jeden z największych producentów okien w Polsce, firma Eko-Okna zakupiła 10,13 proc. akcji raciborskiej spółki Rafako. W sumie, Eko-Okna stało się posiadaczem 16.303.197 akcji emitenta, co daje spółce prawo do takiej samej ilości głosów. Niemal w tym samym momencie odbiło się to na wskazaniach giełdowych, gdy akcje spółki podrożały o ponad 4 proc.

Największym akcjonariuszem w Rafako nadal pozostaje spółka PBG SA w restrukturyzacji (w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd.), która aktualnie posiada 26,4 proc. akcji. Drugim co do wielkości akcjonariuszem był dotąd PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN, posiadający 7,84 proc. akcji.

Na chwilę obecną spółki nie opublikowały w tej sprawie stosownych komunikatów.