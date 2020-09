Ekshibicjonista z Gliwic zatrzymany. "Sprawa jest niezwykle delikatna". Zboczeniec miał się obnażać i masturbować przed dziećmi

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o to, że rozbierał się i masturbował na oczach dzieci, które bawiły się na placach zabaw w dzielnicy Brzezinka.

- Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze. Dobro sprawy wymaga, by jej wyjaśnienie zostawić policji i prokuraturze, ponieważ jest ona niezwykle delikatna i wymaga m.in. czynności procesowych z udziałem dzieci - mówi podinsp. Marek Słomski.

Ze względu na charakter sprawy śledczy nie ujawniają wieku oraz innych informacji dotyczących podejrzanego.

- Pieczołowitego zbadania wymaga to, do jakich zachowań doszło oraz czy miały one charakter świadomie popełnianego czynu zabronionego. Do czasu merytorycznej oceny zebranego materiału dowodowego gliwicka policja nie będzie udzielała żadnych komunikatów - dodaje podinsp. Słomski.