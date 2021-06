Ekspertka z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej

Pacjenci onkologiczni to szczególna grupa chorych, dla których niezwykle ważny jest komfort, poczucie bezpieczeństwa i stabilna opieka. Osobą, która prowadzi ich przez cały proces leczenia jest koordynator opieki onkologicznej, który utrzymuje z nimi stały kontakt na każdym etapie diagnostyki i leczenia.

Funkcja koordynatora opieki onkologicznej istnieje w polskim systemie ochrony zdrowia od 2015 roku, czyli od czasu, gdy został wprowadzony pakiet onkologiczny. Zapewnia on pacjentom z podejrzeniem nowotworu szczególne uprawnienia w szybkim dostępie do diagnostyki i leczenia.

– Nasz szpital posiada wysoki potencjał leczenia onkologicznego, a zadaniem i intencją z jaką działamy jest maksymalne wykorzystanie go z myślą o zdrowiu pacjentów. Dysponujemy oddziałami Onkologii Klinicznej, Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii; Zakładami Fizyki Medycznej, Medycyny Nuklearnej, Diagnostyki Obrazowej i Radioterapii, a także Pracownią Endoskopii i nowoczesnym skanerem PET-TK. Osoby walczące z nowotworami często potrzebują wsparcia w zakresie organizacji procesu leczenia – kogoś kto podpowiada i czuwa nad kolejnymi krokami w ich staraniu o powrót do zdrowia. Dlatego funkcja koordynatorów opieki onkologicznych jest tak ważna dla powodzenia ich terapii – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologicznego i dodaje: – Dzięki kompleksowej opiece, jaką oferujemy, zgłaszają się do nas pacjenci z całego województwa śląskiego i południowej Polski. Dąbrowski szpital prowadzi chemioterapie, hormonoterapie, radioterapie i leczenie ukierunkowane molekularnie (terapia celowana). Od 2000 roku, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, posiada status szpitala akredytowanego, nadawany przez ministra zdrowia. Dzięki temu wyróżnia się wśród placówek onkologicznych regionu swoją wysoką jakością usług oraz profesjonalną opieką specjalistów.