Eksplorują opuszczone i zapomniane miejsca. Oto grupa "LandG URBEX". "Staramy się choćby na chwilę tchnąć życie w te obiekty"

- Celem naszej działalności jest pokazanie, że takie opuszczone miejsca znajdują się w okolicy. Żeby zainteresować mieszkańców, ale także pokazać właścicielom danych obiektów, że można je zagospodarować na nowo. Kontaktowaliśmy się np. z osobami, do których należy Szyb „Krystyna” w Bytomiu. Podkreślaliśmy, że jego stan jest katastrofalny i stanowi zagrożenie - chociażby dla młodzieży, która tam się kręci. My na miejscu byliśmy. Chłopaki z naszej grupy weszli na sam szczyt. Mnie uniemożliwił to lęk wysokości. Powiedzieli mi, że już więcej by tego nie zrobili, gdyż nawierzchnia była w bardzo kiepskim stanie. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak w sprawie szybu wiadomości od właściciela - mówi w rozmowie z "DZ" Kinga Janik.