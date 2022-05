Ekspozytura „Rygor”. „Goście hotelu Arago”. Komiks inspirowana historią szpiegowskiej organizacji „Rygor”

Algier, lato 1941 roku. Stolica francuskiej kolonii w Afryce Północnej cieszy się względnym spokojem, jakiego próżno szukać w targanej wojną Europie. W hotelu Arago przecinają się ścieżki kilku tajemniczych postaci. Niemiecki prowokator, francuscy agenci i... polscy szpiedzy rozpoczynają bezwzględną walkę o najcenniejsze informacje, które zdecydują o losach tej części świata. Dla szefa polskiej ekspozytury wywiadowczej – Mieczysława Słowikowskiego – to kolejna odsłona walki z hitlerowcami, ale dla jego angielskich sojuszników to jedyne źródło wiedzy na terenach całkowicie opanowanych przez wroga.

Słowikowski bardziej przypomina postać ukrytego w mroku geniusza, który wyprzedza swoich przeciwników o kilka ruchów, niż nowicjusza starającego się przetrwać w niebezpiecznym świecie wojny wywiadów. Jak opowiedzieć jego historię? Po przestudiowaniu autobiografii Słowikowskiego doszliśmy do wniosku, że należy poruszyć trzy aspekty jego fascynującego i bogatego życiorysu. – tak o pracy nad albumem opowiada Tobiasz Piątkowski, scenarzysta - Pierwszy to oczywiście działalność wywiadowcza – ukoronowana wkładem w przygotowanie operacji „Torch”. Drugi to życie rodzinne – w tym przypadku bardzo powiązane z działalnością konspiracyjną, ale także towarzyska aktywność Słowikowskich jako elity Algieru. Niesamowite, że szef ekspozytury „Rygor” mógł z jednej strony kierować gigantyczną siatką szpiegowską, a z drugiej wydawać przyjęcia dla kontrahentów firmy przykrywki. To tak, jakby James Bond jednocześnie prowadził dobrze prosperującą sieć piekarni. Wreszcie trzeci kontekst to międzynarodowe tło działań. Wyjaśnienia wymagają polityczne realia podzielonej Francji, zwiększający się nacisk rządu kolaboracyjnego na kolonie północnoafrykańskie, napięcia brytyjsko-francuskie itd. No cóż, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Na szczęście jest jeszcze sama sceneria wydarzeń! Od Marsylii przez Oran po Casablancę – mozaika kultur, tajemnicze zakątki arabskich przedmieść i kolonialny splendor hoteli i banków. Tobiasz Piątkowski zdradza też, że po pięciu latach pracy nad serią „Bradl”, którą tworzy z Markiem Oleksickim, wyjście z mroków okupowanej Warszawy na skwar ulic Algieru było ekscytującą odmianą.