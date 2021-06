Elbanowscy żądają przerwania szczepienia dzieci przeciw COVID-19. "Wirus nie stanowi zagrożenia dla dzieci"

Elbanowscy dali się poznać jako zagorzali przeciwnicy inicjatywy posyłania do szkół podstawowych sześciolatków. Aby walczyć z projektem reformy rządu PO-PSL, rozkręcili akcję "Ratuj maluchy", a potem założyli Fundację Rzecznik Praw Rodziców. Teraz protestują przeciw nakłanianiu do szczepień dzieci szczepionkami przeciw COVID-19. Fundacja wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Od poniedziałku, 7 czerwca, przypomnijmy, rodzice w całej Polsce mogą zapisywać na szczepienie przeciwko COVID-19 swoje dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Nieco dłużej trwa akcja szczepienia młodzieży powyżej 16. roku życia. Pomimo zapewnień specjalistów, że preparaty zostały przebadane i są bezpieczne, wielu rodziców nadal ma wątpliwości czy zabezpieczyć w ten sposób swoje dzieci. Głos zabrali w tej sprawie Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Skoro dzieci lekko przechodzą COVID, to po co je szczepić? Ekspert GCZD odpowiada

"Nie znajduje uzasadnienia szczepienie dzieci preparatami znajdującymi się w III fazie badań klinicznych, których średnio i długookresowe bezpieczeństwo nie zostało ustalone. Narażanie zdrowia najmłodszych w imię potencjalnej i niepewnej ochrony starszego pokolenia jest sprzeczne z naturą, zdrowym rozsądkiem i etyką. To starsze pokolenie powinno chronić młodsze (...) Potomstwo jest przecież najważniejszym skarbem każdej zbiorowości w naturze - czytamy w wydanym przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców oświadczeniu.

- Relatywnie niska podatność, śmiertelność i transmisja związana z COVID-19 w tej grupie wiekowej poddają pod jeszcze większą wątpliwość zasadność masowych szczepień. Należy podkreślić, że wskaźnik śmiertelności (IFR) dla dzieci i młodych dorosłych jest bliski zeru. Na COVID-19 zapada tylko ok. 5% dzieci, z czego mniej niż 2% przypadków jest hospitalizowana – piszą.

Elbanowscy powołują się na zagraniczne publikacje i podkreślają, że szczepienie nieletnich nie musi być konieczne do uzyskania odporności zbiorowiskowej.

Szczepienie dzieci preparatami, których – ich zdaniem – długotrwałe efekty nie są znane a dopuszczenie do obiegu jedynie warunkowe, nazywają "sprzecznymi z logiką i niemoralnymi".

- Wobec wątpliwych korzyści dla dzieci oraz możliwych zagrożeń, nie znajduje uzasadnienia działanie Pełnomocnika Rządu do spraw szczepień, który wraz z Ministrem Edukacji i Nauki zapowiedział szczepienie w szkołach od września coraz młodszych dzieci. Żądamy zaprzestania organizowania szczepień dzieci przez polski rząd i porzucenie nachalnej propagandy szczepienia dzieci nie sprawdzonymi preparatami nowego typu, które nie zostały ostatecznie zatwierdzone nawet w stosunku do dorosłych" – domagają się w oświadczeniu Elbanowscy (pisownia oryginalna- red.).

- Nie damy sobie rady z pandemią bez profilaktyki. Wirus sam nie zniknie, tylko będzie mutował. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że aby wytworzyć odporność stadną, należy zaszczepić ok. 80 proc. społeczeństwa. Jeśli dzieci i młodzież do 18. roku życia stanowi około 20 proc., a dorosłe społeczeństwo w całości się nie zaszczepi, to bez zabezpieczenia grupy młodych ludzi, nie ochronimy słabszych jednostek - podkreśla lekarka.