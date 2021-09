Elektrownia Jaworzno to bubel za 6 mld zł? "Nieprawda" - prezes Rafako ostro o konflikcie z Tauronem

Na szali 1000 miejsc pracy i...droższy prąd dla Ślązaków? Raciborskie Rafako toczy spór z Tauronem w sprawie odbioru nowego bloku energetycznego zbudowanego w Elektrowni Jaworzno. Jego uruchomienie i sfinalizowanie inwestycji wartej 6 mld zł to być albo nie być dla raciborskiej fabryki. Przeczytajcie wywiad z prezesem zarządu Rafako, Radosławem Domagalskim-Łabędzkim. Sprawa jest o tyle istotna, że Rafako wciąż szuka nowych inwestorów, kontraktów, a sytuacja firmy jest dramatyczna.

Panie Prezesie, czy sytuacja RAFAKO jest faktycznie taka dramatyczna ?

Sytuacja RAFAKO jest trudna przede wszystkim z uwagi na przedłużający się proces inwestorski. RAFAKO z sukcesem zakończyło restrukturyzację, wierzyciele zagłosowali za układem, sąd to potwierdził, wypowiedzieliśmy nierentowne kontrakty, ale bez inwestora trudno będzie Spółce pozyskiwać nowe kontakty. Zarząd zrobił i robił wszystko co w jego mocy, ale najważniejsze dla Rafako jest pozyskanie nowego akcjonariusza lub akcjonariuszy. Pakiet większościowy należący do Nadzorcy Sądowego masy upadłościowej PBG musi przejść w ręce kogoś kto pozwoli spółce się rozwijać i powrócić na pozycję lidera w branży. Niestety ten proces nie przebiega tak jak oczekiwałem.