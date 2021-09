Elektryczne autobusy w Rybniku. Rozstrzyga się wielki przetarg na komunikację miejską

W przyszłym tygodniu oficjalnie rozstrzygnięty zostanie wielki przetarg na obsługę rybnickiej komunikacji miejskiej 23 nowymi autobusami. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Kłosok, która współpracuje już od lat z rybnickim Zarządem Transportu Zbiorowego. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten przewoźnik dostarczy nowe elektryczne autobusy do Rybnika i to do 1 kwietnia 2022 roku.

- Przetarg ogłoszony był na obsługę linii na 10 lat. Byłem pozytywnie zaskoczony po otwarciu ofert, bo były one dobrze przygotowane i co było dla nas ważne i zostało zaznaczone w przetargu oczekiwaliśmy nie tylko złożenia oferty na zakup nowych autobusów – elektrycznych i gazowych, ale także chcieliśmy dokładnie poznać koncepcję zasilania tych pojazdów – mówi Łukasz Kłosobucki, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.

To pokłosie problemów z ładowaniem pojazdów, które już się w mieście wcześniej pojawiły. Po tym jak rybnicka firma zakupiła 9 autobusów na gaz ziemny, okazało się, że te mogą być tankowane tylko w odległych Tychach, bo w samym Rybniku odpowiedniej stacji brakowało. To generowało dodatkowe koszty.