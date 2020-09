Elektryczny autobus PKS na testach w powiecie wodzisławskim

Elektryczny autobus PKS w powiecie wodzisławskim

Autobus EBN11 jest niskopodłogowy i ma troje drzwi otwierających się na zewnątrz. Na pokład może zabrać do 91 pasażerów, w tym posiada 27 miejsc siedzących. Na jednym ładowaniu elektrycznym autobus może przejechać od 150 do 230 kilometrów, w zależności od układu tras. Średni czas ładowania baterii wynosi od 4 do 5 godzin. Ich pojemność to 172 kWh.