Elokwencja ląduje w kieszeni. Rozmowa z Moniką Pacukiewicz, nauczycielką języka polskiego jako obcego

- Zaproponowałaś polonistom krótkie szkolenia z metodyki języka polskiego jako obcego...

- Tak, bo wiem, że bardzo wielu dyrektorów decyduje, że obcokrajowcy, którzy trafiają do naszych szkół, będą się uczyć języka z polonistami. Osoby odpowiedzialne za organizację edukacji często nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest najlepszy wybór. Na studiach filologicznych z języka polskiego jesteśmy przygotowywani do różnych rzeczy: do nauki literatury, elementów kultury, gramatyki, ale w pracy z polskimi uczniami, nie z cudzoziemcami.

- Czy to aż taka różnica?

- Język polski to jest nasz pierwszy język i zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z zasad, na jakich się on opiera. Nie myślimy o nich na co dzień. A języki są mniej lub bardziej regularne. Podam przykład: jeśli ktoś się uczy angielskiego, szybko dowiaduje się, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego trzeba wrzucić literę „s” na końcu czasownika. Cudzoziemcy, ucząc się polskiego, muszą od nas dostać tego typu podpowiedzi. A końcówek troszkę mamy... Dlatego staram się przybliżyć nauczycielom, jak uczyć naszego języka jako obcego. Pokazać im materiały, które mogą znaleźć na różnych stronach internetowych, kilka podręczników, z których chętnie sama korzystam i podstawowe „chwyty” metodyczne.