Eltrox Włókniarz Częstochowa rozczarował i nie awansował do play-off. Za rok będzie powtórka?

Jeszcze niedawno ligowego żużla w ogóle nie było w Częstochowie. Później drużyna przez rok startowała w pierwszej lidze, a do PGE Ekstraligi dostała się, wykorzystując problemy organizacyjne innych klubów. Mimo że częstochowski żużel jeszcze kilka lat temu był na samym dnie, brak awansu do play-off drugi raz z rzędu pod Jasną Góra jest odbierane jako porażka.

Oczekiwania kibiców szybko urosły, bo Włókniarz szybko piął się w ligowej hierarchii. Po awansie do PGE Ekstraligi, Włókniarz zajmował kolejno piąte, czwarte i trzecie miejsce. Kiedy przed sezonem 2020 do drużyny dołączył były mistrz świata, JasonDoyle, wydawało się, że częstochowianie zaatakują finał Ekstraligi. Tymczasem bardzo silna drużyna nie awansowała nawet do pierwszej czwórki.

Przed kolejnym sezonem skład znów przebudowano. Odszedł Doyle, a także Paweł Przedpełski i Rune Holta. Włókniarz postawił na młodość, dlatego w kadrze znaleźli się Jonas Jeppesen, Kacper Woryna i Bartosz Smektała.