Eltrox Włókniarz Częstochowa wygrał mecz ostatniej szansy, ale o play-off wciąż musi mocno walczyć

Jakie wnioski można wysnuć po niedzielnym meczu? Częstochowska drużyna ma duży potencjał, ale musi go jak najszybciej uwolnić. Liderem drużyny jest Jakub Miśkowiak, a taki junior to skarb. Włókniarz w ogóle nie ma problemów z młodzieżowcami, bo od początku sezonu nieźle prezentują się Bartłomiej Kowalski i Mateusz Świdnicki.

To obrazuje, że Włókniarz ma potencjał na walkę o najwyższe cele, ale muszą się obudzić wszyscy seniorzy. Ich dobra postawa jest niezbędna do włączenia się w walkę o medale, bo z powodu dwóch porażek u siebie, punktów trzeba szukać wszędzie, nawet na torach najsilniejszych zespołów.

Już w niedzielę Włókniarz czeka kolejny ważny egzamin. Częstochowianie zmierzą się na wyjeździe z liderem PGE Ekstraligi i wicemistrzem Polski, Moje Bermudy Stalą Gorzów. To niezwykle wymagający rywal, którego liderem jest mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Jeśli do tego dodamy, że tor w Gorzowie nie należy do ulubionych torów częstochowian, to widzimy, jak trudne zadanie czeka Włókniarz.