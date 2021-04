EMA o szczepionce Johnson & Johnson na COVID-19: "Możliwy związek z bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi" Arek Biernat

Możliwy jest związek z bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi przy niskiej liczbie płytek krwi - informuje Europejska Agencja Leków (EMA) w nawiązaniu do szczepionki przeciwko COVID-19 od firmy Johnson & Johnson. EMA podkreśla, że to bardzo rzadkie przypadki. - Ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny - czytamy w oświadczeniu.