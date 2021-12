"Emigranci". Pisarka Sabina Waszut wysyła swoich bohaterów za granicę: Ameryka Południowa, Niemcy, Francja. Dokąd podążymy ich śladami?

Opisuje Śląsk, jakiego już nie ma. Z mroków niepamięci przywołuje zapomniane postacie i wydarzenia. Sabina Waszut, bo o niej mowa, to autorka popularnych powieści, w których eksploruje historie mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza, bierze pod lupę śląską tożsamość i rozkłada ją na czynniki pierwsze.

Dziś śląskość przeżywa swoisty renesans. Po latach marginalizowania możemy mówić o pewnej modzie na regionalizm. W urzędach respektowana jest śląska godka, powstają izby regionalne, pojawia się coraz więcej książek traktujących o Śląsku, do szkół wprowadzono zajęcia z regionalizmu, a na teatralnych deskach prezentowane są spektakle o Śląsku i po śląsku.

- Śląska kultura zaczyna być doceniana. Nie chcę mówić, że staje się modna, bo to złe słowo. Boje się, żeby śląskość nie podzieliła losów góralszczyzny, żeby to wszystko nie poszło w stronę kiczu. Nie chodzi przecież o to, żebyśmy śpiewali śląskie szlagiery, ubierali się w stroje regionalne, ale żebyśmy byli świadomi historii tego regionu – podkreśla Sabina Waszut.