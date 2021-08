„Emki” dają radę i są lubiane przez pasażerów. Sprawdziliśmy jak jeździ się nowymi liniami metropolitalnymi

Rozglądam się wokół. Na przystankach nie jest już zbyt tłoczno, a wynika to z dużej częstotliwości odjazdów. To ogromny plus, zwłaszcza w dobie pandemii. Kiedy kilka lat temu po raz ostatni podróżowałem autobusami pospiesznymi odjeżdżającymi z centrum Katowic, pasażerowie nie mieli tego komfortu.

„Emki” przyjeżdżają tu zazwyczaj trzy lub nawet cztery razy w ciągu godziny. Tak jest również w przypadku linii M3, która swój ostatni przystanek ma na dworcu w Tarnowskich Górach. Zastąpiony przez nią autobus nr 820 nie kursował tak często.