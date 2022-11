Emocje w Strefie Kibica na Stadionie Śląskim! Zobaczcie jak fani dopingowali reprezentację Polski w meczu z Arabią Saudyjską! ZDJĘCIA

Przed rozpoczęciem spotkania większość kibiców skorzystała z opcji zwiedzania Kotła Czarownic. Dla wielu była to pierwsza okazja, by zobaczyć Stadion Śląski od strony zazwyczaj niedostępnych dla nikogo, poza głównymi postaciami wydarzeń sportowych. Zdjęcia tych gwiazd widnieją zresztą we wszystkich zakamarkach chorzowskiego Giganta.

Potem jednak najważniejszy był już sam mecz. Wiara w pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach świata była powszechna, a atmosfera gorąca. Transmisję z meczu poprzedziło łączenie ze studiem mundialowym Dziennika Zachodniego (a w nim Kobieca Strona Piłki i Męski Punkt Widzenia), również umiejscowionym na Stadionie Śląskim.

Zobaczcie zdjęcia ze Strefy Kibica na Stadionie Śląskim podczas meczu Polska - Arabia Saudyjska na mundialu w Katarze.